Os acusados vão responder pelo crime de homicídio qualificado e deverão ser levados a júri na Comarca da cidade. O jovem, de 23 anos, teve a morte cerebral decretada no dia 27 de novembro de 2020, após 12 dias internado em estado grave no Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró. Douglas foi espancado por vários homens, no dia 15 de novembro do mesmo ano, durante a festa de comemoração do resultado das eleições, após uma mulher acusá-lo de ter apalpado ela. Testemunhas garantiram que o jovem não tinha nada a ver com a situação.