O Prefeito Allyson Bezerra convocou a população de Mossoró que ainda não tomou a segunda dose da vacina contra a Covid- 19 a comparecer as Unidades Básicas de Saúde para garantir o reforço da imunização.

A convocação foi feita na manhã desta sexta-feira (09), em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio, durante a visita do Prefeito ao mutirão de cirurgias eletivas de catarata que aconteceu hoje no Hospital Geral de Olhos (HGO).

Segundo o coordenador de Imunizações Etevaldo Lima, cerca de 470 pessoas entre idosos e profissionais de saúde, ainda não compareceram para tomar a segunda dose da vacina Coronavac/Butantan. Só no grupo dos idosos de 80 anos acima estão 252 faltosos.

Allyson explica que o município já vacinou todo o público destinado a 1 dose, e que agora a população precisa receber a 2 dose.

“Não temos mais vacinas para a 1 dose, toda as doses já foram aplicadas no município, precisamos agora garantir a imunização da 2 dose para que a imunização seja garantida, por isso convoco a população de Mossoró, você que tomou a 1 dose venham a Unidade Básica de Saúde tomar a segunda dose” diz Allyson Bezerra.

Etevaldo explica que as doses estão reservadas para essas pessoas e chama a atenção para o fato de que o prazo entre uma dose e outra da Coronavac/Butantan é de 28 dias, enquanto que o da vacina produzida pelo laboratório Astrazeneca/Oxford chega a 90 dias. Ambos os prazos não podem ser descumpridos.

“É importante que as pessoas respeitem o prazo no caso da Coronavac/Butantan que é de 28 dias para garantir uma resposta imune adequada”, afirma Etevaldo, confirmando que 470 pessoas perderam o prazo em Mossoró.

Sem o reforço da segunda dosagem, organismo não terá a resposta imunológica necessária

UBS’s seguem vacinação

Todas as 46 unidades básicas de saúde de Mossoró seguem vacinando com a primeira dose os idosos de 63 anos ou mais, bem como, está sendo aplicada a segunda dose nos idosos e profissionais de saúde. Elas aguardam o comparecimento dos retardatários.