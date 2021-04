Segundo informações da Polícia Militar, uma guarnição do 12º BPM fazia diligências na região, à procura dos suspeitos de terem atirado contra o Cabo Francisco Marcolino Sobrinho, na noite desta quinta-feira (8), no Planalto 13 de Maio. No local, os policiais foram surpreendidos por disparos de arma de fogo em sua direção e revidaram ao ataque. Um foi baleado e ainda foi socorrido pelos próprios policiais para o HRTM, mas já chegou sem vida ao local.