Cabo Marcolino é transferido para a UTI do Hospital Tarcísio Maia

O Cabo da Polícia Militar Francisco Marcolino Sobrinho, foi transferido para um leito de UTI da unidade hospitalar, na tarde desta sexta-feira (9). O policial foi baleado na cabeça, por suspeitos que tentaram assaltá-lo, na noite desta quinta-feira (8), no Planalto Treze de Maio, em Mossoró. De acordo com informações obtidas pela reportagem do MOSSORÓ HOJE, ele segue intubado e os médicos darão início aos procedimentos para verificar se há atividade cerebral.