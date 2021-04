Allyson Bezerra avalia 100 dias de gestão: ‘Mossoró avança’

O prefeito Allyson Bezerra lembra que destravou obras que estavam paradas há mais de dez anos, municipalizou o Nogueirão, conseguiu reduzir as inundações no período de chuvas, reforçou a saúde com médicos nas unidades básicas, iniciou mutirão de cirurgias eletivas, vacinação contra a covid19 é um trabalho exemplar, melhorou a rede municipal de educação, levou água para a zona rural e está melhorando os acessos, tudo isso, apesar de ter assumido o município com um rombo de quase 1 bilhão e a Prefeitura no "serasa" dos municípios

Ao completar 100 dias à frente da Prefeitura de Mossoró, hoje (10), o prefeito Allyson Bezerra enumera avanços. Na Saúde, diz que Mossoró virou referência em vacinação contra a Covid-19. Neste sábado, o município já começa a vacinar pessoas com 62 anos ou mais.



“É a campanha Mossoró Vacina, com faixa etária avançada, total de vacinados acima da média, 46 pontos de vacinação, imunização em fins de semana e feriados”, destaca o prefeito, ao acrescentar testagens todos os dias, com a criação do Centro de Testagem, no Ginásio Municipal.



Ainda na Saúde, Allyson Bezerra destaca o programa Tem Médico, que assegura médicos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), algumas sem atendimento há mais de um ano, como no Sítio Hipólito. “Também inauguramos a UBS do bairro Costa e Silva”, complementa.







Servidor e segurança

O salário do funcionalismo em dia é outra conquista, conforme o prefeito. “Hoje, pagamos o salário completo – base e todos os adicionais – dentro do mês”, frisa, lembrando calendário anual, 13º salário no mês de aniversário, início do pagamento de atrasados, diálogo com sindicatos.



Na segurança pública, Allyson cita ampliação de 50% das viaturas da Guarda Civil nas ruas, patrulhamento móvel, ponto fixo nos mercados públicos, Vuco Vuco e outros equipamentos, início do armamento da Guarda (espera de nove anos), entre outras ações.







Serviços urbanos

Com obras de drenagem, segundo ele, a Prefeitura resolveu antigos alagamentos por chuvas (Avenida Diocesana, Cobal); recolheu mais de 65 toneladas de entulho e resto de podas (Programa Mossoró Limpa); instalou mais de mil lâmpadas de LED em postes (Programa Mossoró Iluminada).



“Iniciamos reforma e construção de praças nos bairros Liberdade, Barrocas, Abolição 1; reforma de mercados públicos, calçamento de ruas”, enumera, ao lembrar, no esporte, municipalização do estádio Nogueirão e início de obra na Praça do Basquete (Sade), no conjunto Santa Delmira.



O vice-prefeito Fernandinho também comentou sobre os primeiros 100 dias de governo Allyson Bezerra





Prefeito destaca ainda água no campo e nova escola



A zona rural vive novo momento na gestão Allysson Bezerra. Entre janeiro e início deste mês, a Prefeitura consertou poços ou bombas em 37 comunidades e fez manutenção em 45 dessalinizadores. A medida resolveu antigos problemas de abastecimento, como no Polo Jucuri.



A agricultura também tem apoio. “O programa de corte de terra (Semear) beneficia 4.524 agricultores cadastrados, em 109 comunidades”, informa o chefe do Executivo. Segundo ele, a educação também evolui, com manutenção de escolas, entrega de kits de alimentos, recuperação de 107 computadores.







Nova escola

“Nesta sexta-feira, inauguramos a Unidade de Educação Infantil (UEI) Proinfância da Estrada da Raiz, cuja construção se arrastava há 12 anos. A escola atenderá mais de 250 crianças menores de seis anos”, destaca, ao ressaltar ainda apoio da gestão ao contribuinte municipal.



Com a crise econômica agravada pela Covid-19, lembra desconto de 25% para IPTU em cota única (fevereiro); 90% de desconto pagamento de dívidas ou parcelamento em 60 vezes (em vigor) e oferecimento de mais de 40 serviços online da Secretaria da Fazenda.



“Obtivemos esses e outros avanços, apesar de tantas dificuldades: de R$ 875 milhões em dívidas, salários atrasados e tantas outras. Mas, com muito trabalho e compromisso, estamos superando adversidades e seguindo em frente para resgatar autoestima do povo mossoroense”, avalia Allyson.