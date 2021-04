Prefeitura arrecada alimentos para famílias carentes em Mossoró

Doações de alimentos não perecíveis podem ser feita nas Unidades Básicas de Saúde (locais de vacinação) e também no Centro de Testagem da covid19 instalado no Ginásio Pedro Ciarlini, onde também vai funcionar o trabalho de busca ativa das famílias socialmente mais vulneráveis no município.

A Prefeitura de Mossoró inicia uma campanha solidária de arrecadação de alimentos não perecíveis que deverá atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, em função das dificuldades decorrentes da pandemia ocasionada pelo novo coronavirus.

As doações na quantidade desejada podem ser feitas por qualquer pessoa que desejar ajudar. Os alimentos poderão ser entregues todos os dias da semana, incluindo sábados e domingos no Centro de Testagem da Covid-19 que funciona no Ginásio Esportivo Municipal.

As Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) dos bairros também estão aptas a receber os alimentos. “Vimos casos na zona rural em que a UBS registrou um crescimento considerável de casos de crianças abaixo do peso ideal, numa curva perigosa que leva à desnutrição”, ressalta a secretária Morgana Dantas, da Saúde.

“A nossa preocupação aumentou com isso, então a campanha é uma forma de agir rapidamente e de reforçar a solidariedade neste momento tão difícil”, acrescenta Morgana. A campanha abre um espaço oficial para o cidadão contribuir com quem precisa.

Morgana explica que o engajamento das UBS’s ocorre juntamente com o Centro de Testagem do Ginásio Municipal, no trabalho de arrecadação de alimentos e nas ações de busca ativa das famílias socialmente mais vulneráveis no município.





Onde entregar as doações

Unidades Básicas de Saúde (UBS’s): nos horários habituais de funcionamento, manhã e tarde. De segunda a sexta. Ainda nos finais de semana (obs: só nas UBS’s abertas em dias de sábado e domingo).

Centro de Testagem Covid-19 do Ginásio Municipal de Esportes: das 07h00 às 11h00 e das 13h00 às 17h00.