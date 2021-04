Potiguar vence o Palmeira de Goianinha em 1º jogo após municipalização do Nogueirão. Jogando em casa, após o alvirrubro mossoroense fez dois gols e garantiu a vitória neste domingo (11). O estádio passou a ser oficialmente do município no dia 10 de março, data em que o prefeito Allyson Bezerra assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual, permitindo, também, a reabertura do Estádio para jogos do Campeonato Estadual de 2021.

O Potiguar venceu o Palmeira de Goianinha por 2x0 neste domingo (11). O time mossoroense jogou em casa, na primeira partida após a municipalização do Estádio Municipal Manoel Leonardo Nogueira (Nogueirão).

A partida de retorno aconteceu com os portões fechados, sem a presença de torcedores, devido às medidas de contenção ao novo coronavírus.

O estádio passou a ser oficialmente do município no dia 10 de março, data em que o prefeito Allyson Bezerra assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) com o Ministério Público Estadual, permitindo, também, a reabertura do Estádio para jogos do Campeonato Estadual de 2021.

Com a assinatura do TAC e o registro em cartório, a administração do estádio passou oficialmente da Liga Desportiva Mossoroense (LDM) para a Prefeitura de Mossoró.

“Trabalhamos muito, desde o início da gestão, para que o Nogueirão se tornasse do povo. Trabalhamos muito para reabrir o estádio, haja vista as interdições que estavam atrapalhando o funcionamento do equipamento. Firmamos um compromisso com o Ministério Público Estadual, para que o Nogueirão pudesse está liberado para os jogos do campeonato”, relatou Allyson Bezerra, prefeito de Mossoró.

O secretário de Esportes e Lazer, Junior Xavier, explica que, além das partidas de futebol, o equipamento público será utilizado para diversas práticas esportivas.

"A felicidade é grande, a ansiedade era enorme. Conseguimos a municipalização e liberação do Nogueirão para a continuidade das atividades esportivas. Pretendemos utilizar o equipamento o máximo possível. Além do futebol, vamos expandir o Nogueirão para um complexo de atividades físicas. Iremos realizar atletismo, corrida, modalidade de arremesso, saltos e outros. Tudo isso pensando no bem estar e conforto da população”, disse.

O momento marcante para Potiguar foi prestigiado pelo prefeito Allyson Bezerra. O chefe do poder executivo acompanhou o jogo do alvirrubro mossoroense neste domingo (11). O jogo entre Potiguar x Palmeira de Goianinha ficará marcado na cabeça do torcedor.