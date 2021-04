Foro de Moscow 12.04.2021 │Ataques à Fátima: A nova mentira de Bolsonaro

ATAQUES À FÁTIMA: A NOVA MENTIRA DE BOLSONARO

EDIÇÃO: 317

O programa Foro de Moscow destaca os novos ataques, envolvendo fake news, do presidente Jair Bolsonaro. Desta vez, a governadora Fátima Bezerra foi a vítima. Ela respondeu em suas redes sociais.

1 - Morre o advogado Felix Neto

2- Mossoró aplica 2.361 doses no fim de semana

3- Em modo desespero, Bolsonaro busca dispersar foco da CPI; tentativa de intimidar o STF teve efeito contrário

4- Concurso do Itep RN

5- Bolsonaro mentiu sobre aplicação de recursos no RN

6- Novas regras de trânsito entram em vigor; veja mudanças

7- Governadora do Rio Grande do Norte reage a ataques de Bolsonaro e filho que tentam espalhar fake news sobre gastos com covid

8- Potiguar vence Palmeira do Agreste por 3x1 em um dia cheio de emoções no Nogueirão

