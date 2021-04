Butantan aguarda IFA para produzir 5 milhões de doses de Coronavac

A empresa biofarmacêutica Sinovac Life Sciences, responsável pelo desenvolvimento da vacina Coronavac, deu início ao processo de envio de um novo lote do IFA (ingrediente farmacêutico ativo) necessária para a produção do imunizante no Instituto Butantan.

Na quarta-feira (14), a carga com 3 mil litros da matéria prima começou a ser preparada para embarcar rumo a São Paulo nos próximos dias.

Três conteiners especiais para transporte do imunizante foram levados ao aeroporto para procedimentos de quarentena, desembaraço e segurança. A nova remessa produzirá cerca de 5 milhões de doses da vacina contra a Covid-19.

Com a preparação do envio ainda nesta semana, o Instituto Butantan prevê a chegada dos insumos em São Paulo na segunda-feira (19). O Butantan já havia anunciado que a expectativa do governo estadual era de que a matéria-prima chegasse até o dia 20 de abril, com isso podendo haver atraso na entrega das 5,3 milhões de doses restantes – previstas originalmente para até 30 de abril - no acordo com o Ministério da Saúde para abastecimento do Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Na manhã da última quarta-feira, o governo paulista atingiu 40,7 milhões de doses repassadas ao PNI. As autoridades paulistas, no entanto, informaram que a Coronavac não integrará a logística da nova etapa da campanha de vacinação no estado, que atenderá pessoas entre 60 e 64 anos a partir do dia 29 de abril com o uso exclusivo da vacina Oxford/Astrazeneca produzida pela Fiocruz. Isto se deve ao fato de o Instituto Butantan estar há mais de 15 dias com a produção de vacinas paralisada devido à falta de insumos.