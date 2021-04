Prefeitura inaugura Unidade de Atendimento Covid-19 em Governador

A Unidade conta com estrutura de oito leitos exclusivos para pacientes com covid19, farmácia, depósito, posto de enfermagem, banheiros, climatização, descanso médico e mobiliário hospitalar. Trata-se de mais um investimento da gestão do prefeito Dr. Artur Vale para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e se soma à abertura do Centro Covid-19 e das ações de testagem em massa e desinfecção das ruas.

A Prefeitura Municipal de Governador Dix-Sept Rosado inaugurou nesta sexta-feira (16) a sua Unidade de Suporte de Atendimento Covid-19. O equipamento de enfrentamento à pandemia causada pelo novo coronavírus está localizado em área anexa da Unidade Mista de Saúde e entrou em funcionamento logo após a solenidade de inauguração.



A abertura da Unidade contou com a participação do prefeito Dr. Artur Vale; secretários municipais Juliana Freitas (Saúde), Elvis Andrade (Agricultura e Desenvolvimento Rural), Kaká Silveira (Administração), Marcos Medeiros (Assistência Social), Isabela Rodrigues (Educação), Francileide Costa (Finanças), Ramon Martins (Juventude, Cultura e Desporto), Aristófanes Cardoso (Meio Ambiente) e Genivaldo Felipe (Obras, Transportes e Turismo); vereadores Chagas Cruz (Vice-presidente da Câmara) e Adonias Melo; o ex-prefeito Adail Vale; profissionais de Saúde; e Polícia Militar.





A Unidade conta com estrutura de oito leitos exclusivos para pacientes com covid19, farmácia, depósito, posto de enfermagem, banheiros, climatização, descanso médico e mobiliário hospitalar. Trata-se de mais um investimento da gestão do prefeito Dr. Artur Vale para enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e se soma à abertura do Centro Covid-19 e das ações de testagem em massa e desinfecção das ruas.

“Trata-se de uma enfermaria para recebermos os pacientes com Covid-19 até a alta médica ou transferência para leito de UTI nos casos graves. Temos aqui toda a estrutura necessária para esse atendimento, incluindo oxigênio”, explica Juliana Freitas.

Representando a Câmara, Chagas Cruz parabenizou o prefeito Dr. Artur Vale pela iniciativa “muito importante para a nossa população”. O vereador lembrou que todos os municípios estão sofrendo com falta de suporte e exaltou a oportunidade de Governador Dix-Sept Rosado ter um diferencial no enfrentamento da Covid-19.





“Essa Unidade de Suporte de Atendimento Covid-19 é mais uma esforço da nossa gestão para ampliar e melhorar a estrutura de enfrentamento ao novo coronavírus. Em menos de quatro meses já conseguimos abrir o Centro Covid-19, realizar testagens em massa, fazer a desinfecção das ruas e agora instalar essa Unidade de Suporte. São ações que mostram que estamos trabalhando de forma incansável para combater de frente o vírus”, ressaltou Dr. Artur Vale.





O prefeito também anunciou a compra de capacetes Elmo, um equipamento desenvolvido em Fortaleza e que tem apresentando ótimos resultados em pacientes com problemas respiratórios provocados pela Covid-19. “Teremos a partir de agora esse equipamento também aqui, à disposição da nossa população. Quem vem acompanhando o desenvolvimento da pandemia em nosso município desde o ano passado tem consciência que só agora na nossa gestão, estão sendo tomadas as medidas necessárias e adequadas para impedir a proliferação do vírus e tratar as pessoas infectadas da forma mais adequada possível”, enfatizou.





A Unidade de Suporte é um grande salto de qualidade e de segurança no atendimento e vai concentrar todos os casos de Covid-19, deixando o Pronto-Socorro para receber pacientes das demais enfermidades. Um investimento feito por pouquíssimos municípios. “Esse era um desejo nosso desde que assumimos a Prefeitura de Governador Dix-Sept Rosado. Mas as coisas não são feitas da noite para o dia, é preciso de tempo e de planejamento para que o município avance no enfrentamento da pandemia e também nas demais áreas dos serviços públicos”, concluiu Dr. Artur Vale.

A solenidade de inauguração foi concluída com uma oração e um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19.