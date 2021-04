Nesta segunda, equipes vão vacinar faixa de 60 anos na zona rural de Mossoró

Neste domingo, 18, o prefeito Allyson Bezerra e a secretária Morgana Dantas, acompanharam a vacinação dos idosos na comunidade do Bom Pastor. Ele disse que tudo transcorreu dentro da normalidade, com agilidade, sem filas, com respeito ao cidadão mossoroense. "E a cada dose aplicada, Mossoró segue avançando na vacinação e hoje, domingo, também foi dia de acompanhar a ação Mossoró Vacina nas nossas unidades de saúde", escreveu o prefeito Allyson Bezerra.

A Secretaria de Saúde de Mossoró vacinou neste domingo, dia 18 de abril, senhores e senhoras com 60 anos ou quem tem mais do que isto e ainda não havia se vacinado contra a covid19. Nesta segunda-feira, 19, as equipes de vacinação vão a zona rural. A Secretária Morgana Dantas espera concluir esta faixa de idade ainda neste início de semana.

Neste domingo, também foram aplicadas vacinas em quem já está no tempo de tomar a segunda dose, conforme previsto do bula do imunizante. A partir desta segunda-feira, 19, o maior número de vacinas serão aplicados em quem já tomou a primeira dose, idosos acima de 74 anos e profissionais de saúde. Serão mobilizados mais de 300 pessoas nos 46 postos de vacinas do município.

escreveu o prefeito Allyson Bezerra, que conversou com os idosos que estavam se vacinando e também verificou pessoalmente os estoques de medicamentos nas unidades de saúde que visitou.

Ao final do dia, o prefeito Allyson Bezerra, a secretária Morgana Dantas, e o coordenador de Vacinas Etevaldo Lima, vão calcular o que sobrou das 7.885 doses que chegaram sexta-feira, dia 16, e decidir em quem aplicar a partir desta segunda-feira, 19. A princípio, a secretária Morgana Dantas disse que as equipes vão estender o trabalho de vacinação a zona rural em quem tem 60 anos.

Seguindo orientações técnicas previstas no Plano Nacional de Imunização, nesta segunda-feira serão definidos os grupos com comorbidades prioritários. Havendo doses suficientes, será sequenciado o trabalho de vacinação de quem tem 60 anos ou mais, de quem já tomou a primeira dose (este é o maior número) e um ou dois grupos prioritários com comorbidades.

O prefeito e a secretária se mostraram preocupados com o número de pessoas que tomaram a primeira dose e não apareceram para tomar a segunda dose da vacina contra a covid19. Eles pedem que estas pessoas procurem os postos de saúde para tomar a segunda dose, pois é o único caminho para fortalecer o corpo e evitar internações e mortes.

Acesse ao RN mais Vacina e veja quando tomar a segunda dose.

A vacinação do povo brasileiro é regido pelo Plano Nacional de Imunização, do Ministério da Saúde. Cabe ao Governo Federal comprar as vacinas e enviar aos estados. Por sua vez, cabe aos estados distribuir nos municípios através de suas regionais de saúde. É missão das prefeituras aplicar as doses recebidas em suas populações e informar no sistema nacional do SUS.

A SESAP informa

Esta semana o RN cruzou os números de 400 mil pessoas vacinadas e 500 mil vacinas aplicadas. De acordo com a plataforma RN+ Vacina, até o início da manhã desta sexta-feira, 415 mil potiguares receberam ao menos a primeira dose, sendo aplicadas 534 mil vacinas. Assim, o RN chegou a 54% da meta de vacinação para o público-alvo da fase 2 do plano de imunização, que é de 757.069 pessoas.

Ainda conforme a SESAP, o Rio Grande do Norte recebeu do Governo Federal 844.090 doses e foram distribuídas (com D2) 824.614, através das regionais de saúde, para os municípios do Rio Grande do Norte, seguindo precisamente o Plano Nacional de Imunização. Cabe lembrar que não é o Governo do Estado que aplica as vacinas. Apenas distribui entre os municípios. Quem ministra as vacinas são as Prefeituras e também cabe aos gestores municipais alimentar o sistema do Plano Nacional de Imunização.