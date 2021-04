Acidente na RN-117 deixa seis vítimas; um morreu no local e outro no hospital. A batida frontal foi entre um taxi de Mossoró e uma camioneta da PM; Foram socorridos do local os PMs Vidigal, Barreto e Damasceno. O motorista do táxi não resistiu. A mulher e a criança que ele transportava foram socorridos, assim como os PMs, para o Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró; a mulher morreu ao chegar no hospital

Uma batida frontal entre um taxi e uma camioneta da PM, na RN 117, perto da cidade de Governador Dix Sept Rosado, no início da noite desta quarta-feira, 21, deixou seis vítimas, sendo quatro hospitalizadas, um faleceu no local e outro no hospital

Três são policiais: Os sargentos Vidigal, Barreto e Damasceno, que foram socorridos para Mossoró, devendo serem atendidos no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia e privados de Mossoró.

No taxi, estava uma mulher, identificada como Lara Thaisa Silva de Araújo, de 22 anos, e a filha dela, uma criança de 4 anos. Elas estavam retornando da cidade de Patu, para onde tinham ido acompanhar um velório. Com o impacto, o taxi se partiu.

A mulher e a criança foram socorridas inicialmente para o Hospital de Governador Dix Sept Rosado e em seguida transferidas para o Hospital Regional Tarcísio Maia.

Ao chegar em Mossoró, a Lara Thais morreu em função dos ferimentos. A criança teve escoriações. Ela estava consciente. Conversou com os técnicos da saúde e de segurança.

Já o motorista do taxi, Francisco Gabriel Morais da Silva, também de 22 anos, que é de Mossoró, faleceu no local, em função da violência do impacto entre os dois veículos.

O Instituto Técnico-científico de Pericia foi acionado ao local, junto com a Polícia Civil e a Polícia de Trânsito.

O que teria ocasionado o acidente deve ser investigado em inquérito policial. O trecho que ocorreu o acidente é estreito, não tem acostamento e as vezes aparece animais na pista. A vegetação avança sobre a pista.