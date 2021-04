Um dos suspeitos de matar a tiros Marcos Fabrício do Carmo Silva, na BR-304, próximo ao viaduto do Santa Delmira, em 12 de dezembro de 2020, foi preso nesta quinta-feira (22). Outras duas pessoas estão sendo procuradas pelo mesmo crime. De acordo com o Delegado Valtair Camilo, titular da Delegacia de Homicídios de Mossoró, afirmou que ainda não é possível divulgar o nome do suspeito preso, para não atrapalhar as investigações e prisões dos demais suspeitos.