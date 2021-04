Com a chegada de novas doses, vacinação continua neste domingo, em Mossoró

A continuidade ocorre após o município ter recebido 3.070 doses da vacina Astrazeneca/Oxford e 1.400 doses da Coronavac/Butantan. O imunizante estava previsto de ser entregue neste domingo, mas depois que o prefeito Allyson conversou com a governadora, ficou decidido que as vacinas seriam entregues neste sábado, 24, para continuar a vacinação em toda Mossoró

A campanha Mossoró Vacina deste final de semana segue, neste domingo (24), com todos os pontos de vacinação abertos (10) para a aplicação da segunda dose, imunização dos idosos de 60 anos ou mais e dos renais crônicos que fazem hemodiálise.

A continuidade ocorre após o município ter recebido 3.070 doses da vacina Astrazeneca/Oxford e 1.400 doses da Coronavac/Butantan. As doses foram entregues pela gerente da II URSAP, no final da tarde.

Os imunizantes só chegaram a Mossoró neste sábado (24). Inicialmente, a previsão anunciada pelo Estado era que as doses destinadas ao município só seriam entregues domingo, o que fez o prefeito Allyson Bezerra se mobilizar para agilizar a liberação das vacinas junto ao Governo do Estado.



“Liguei para a governadora Fátima Bezerra. Falei para ela que Mossoró vacina todo dia, inclusive nos finais de semana e feriados. Falei que estávamos com as UBS’s abertas e pedi sensibilidade para que ela liberasse as vacinas. Depois, ela nos retornou dizendo que havia determinado que a II Ursap entregasse as doses. No domingo, cedo estaremos vacinando”, assegura.



Escassez de vacinas

Devido a um problema nacional decorrente da falta de insumos, o Instituto Butantan suspendeu a produção da vacina, que se faz necessária em todo o Brasil para a conclusão da imunização. Essa interrupção baixou as reservas, chegando a faltar este imunizante em vários estados e municípios do Brasil.

“Vacinamos com o que tínhamos, para que a campanha não parasse. Sempre deixando claro para a população que vacinamos mediante a disponibilidade de vacinas”, afirmou a secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas.

Ela complementa: “Nós vacinamos com a vacina de Oxford, que foi a vacina disponibilizada em maior quantidade nas últimas três semanas. A nossa preocupação era com a Coronavac, mas conseguimos essas doses para continuarmos com a segunda aplicação”.

Locais de vacinação



Neste domingo, a campanha Mossoró Vacina manterá o ginásio do SESI para as comorbidades e a primeira dose dos idosos de 60 anos ou mais, além das seguintes UBS's abertas para primeira e segunda doses:



UBS Vereador Laíre Rosado (Alto do Sumaré)



UBS Maria Soares (Alto de São Manoel)

UBS Epitácio Carvalho (Pintos)

UBS Chico Costa (Santo Antônio)

UBS Francisco Nazareno (Forno Velho)

UBS Lucas Benjamim (Abolição III)

UBS José Leão (Alto da Conceição)

UBS Ildone Cavalcante (Barrocas)

UBS Moisés Costa (Redenção)

UBS Marcos Raimundo (Belo Horizonte)





FacebookTwitterE-mail NOTA DO GOVERNO DO ESTADO

A Sesap esclarece que as doses de vacinas contra a Covid-19 recebidas destinadas ao município de Mossoró foram entregues neste sábado (24) logo após a chegada na Segunda Unidade Regional de Saúde Pública (URSAP). A equipe da URSAP realizou um trabalho ágil para que a população pudesse ser contemplada imediatamente com as doses.

É importante destacar que as vacinas são conferidas ainda nas caixas na presença dos policiais e em seguida são contadas e separadas com as seringas, para então serem distribuídas aos 26 municípios da segunda e oitava regiões. Normalmente esse trabalho leva aproximadamente 3h. Como o município de Mossoró não dispõe de rede de frio para armazenamento das vacinas, a URSAP entrega as quantidades para cada uma das Unidades Básicas de Saúde, processo de logística que leva ainda mais tempo para organização e distribuição.

Diante da necessidade do município de Mossoró, o Governo do Rio Grande do Norte fez toda a entrega das doses com celeridade. Foram entregues 3.070 doses da Astrazeneca/Oxford, e 1400 da CoronaVac/Butantan, sendo 840 doses da reserva técnica partilhada entre todos os municípios.