A Caixa paga nesta terça-feira (27) a primeira parcela do novo auxílio emergencial para beneficiários nascidos em outubro. O valor pode ser acessado por meio da Poupança Social Digital. Também recebem nesta terça os beneficiários do Bolsa Família com final do NIS 7.

Os pagamentos desta nova etapa foram iniciados na terça-feira (6), com o crédito para os beneficiários nascidos em janeiro.

A partir desta data, os valores já podem ser movimentados pelo aplicativo CAIXA Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas em mais de um milhão de lojas comerciais.

Pelas novas regras, incluída pela medida Provisória 1.039 / 2021, o Auxílio será pago às famílias com renda mensal total de até três remunerados, desde que a renda por pessoa seja inferior a meio salário mínimo.

É necessário que o beneficiário já tenha sido considerado elegível até o mês de dezembro de 2020, pois não haverá nova fase de inscrições. Para quem recebe o Bolsa Família, continua valendo a regra do valor mais vantajoso. O beneficiário receberá o maior valor, seja a parcela paga no âmbito do programa, seja a do Auxílio emergencial.

O valor médio do benefício é de R$ 250, variando de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil do beneficiário e da composição de cada família.

As famílias, em geral, vão receber R $ 250;

A família monoparental, chefiada por uma mulher, vai receber R $ 375;

Pessoas que moram sozinhas vão receber R $ 150.





Saques e transferências para quem recebe o crédito nesta sexta-feira serão liberados a partir de 13 de maio.