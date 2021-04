Projeto Cetáceos alerta sobre impacto do lixo encontrado nas praias Potiguares

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (Uern), por meio do Projeto Cetáceos da Costa Branca (PCCB-UERN), está fazendo parte de uma força-tarefa que tem o objetivo de monitorar as praias e fazer o resgate e análise dos animais marinhos encontrados vivos ou mortos na região atingida por esse desastre.

Três animais marinhos mortos foram resgatados pela equipe do Projeto Cetáceos na região atingida pelo lixo, sendo duas tartarugas marinhas e um golfinho. O professor Dr. Flávio Lima, coordenador do PCCB-Uern, explica que as carcaças desses animais foram levadas para análise, que descartou que o lixo encontrado nas praias tenha relação com os óbitos:

“Conforme nós prevíamos, foi confirmado que em nenhum dos casos há relação com o lixo que vem aparecendo nas praias do RN. Ainda é muito cedo para esse material já estar presente no trato gastrointestinal desses animais, entretanto, nós alertamos que há um risco muito grande, porque esse material vai começar a se fragmentar e se misturar com a alimentação de tartarugas, aves marinhas, peixes-boi e golfinhos, isso vai levar à contaminação desses animais de uma forma muito impactante, o que merece atenção e o acompanhamento contínuo”, afirmou Flávio Lima, ressaltando que o PCCB-UERN continua em regime de prontidão.

O Projeto Cetáceos da Costa Branca/Uern realiza o monitoramento em parceria com outras entidades ambientais, entre elas a ONG Centro de Estudos e Monitoramento Ambiental (CEMAM/RN).

Caso encontre animais marinhos encalhados, vivos ou mortos, entre em contato com as unidades do PCCB:

• Areia Branca: (84) 98843-4621

• Natal: (84) 99943-0058