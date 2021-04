Prêmios principais do Nota Potiguar de abril saem para Mossoró e Tibau

A campanha Nota Potiguar divulgou nesta terça (27) o resultado do sorteio do 22º período, distribuindo prêmios em dinheiro para instituições e cidadãos que pedem para colocar o CPF na nota fiscal na hora da compra.

Ao todo, foram sorteados 45 ganhadores de todo o Rio Grande do Norte e a região Oeste teve um destaque nesta edição. Entre os três prêmios de maior valor, dois ficaram com moradores de Mossoró e o outro foi para usuária que reside em Tibau.

Desde o início do programa, o governo já repassou mais de R$ 4,5 milhões para potiguares e entidades filantrópicas que prestam atendimento à população do estado.

A divulgação dos premiados ocorreu ao vivo, dentro do programa ‘Brasil Urgente’, da Band RN e pela conta oficial do governo do RN no Instagram.

Os três prêmios globais foram para:

R$ 10 mil para – Mikaelly Kaline Pereira do Nascimento – Mossoró

R$ 20 mil para – Eliane Fernandes Pessoa – Tibau

R$ 50 mil para – Andreza Katia Silva de Oliveira – Mossoró

Já os 42 prêmios de R$ 1 mil reais foram destinados às sete regiões fiscais do estado, com cada uma recebendo seis premiações. A relação completa dos ganhadores está disponível em: https://np.set.rn.gov.br/portal/#/sorteios/ganhadores.

Além dos premiados, as instituições escolhidas por cada um na hora do cadastro na campanha receberam metade do valor destinado a cada ganhador.

Com isso, a Nota Potiguar destinou, em abril, R$ 183 mil em prêmios, além de um rateio fixo para as instituições no valor de R$ 100 mil, totalizando um repasse de R$ 283 mil aos vencedores do mês e suas entidades filantrópicas.

Para participar do próximo sorteio e garantir acesso às vantagens e benefícios da Nota Potiguar é só pedir para colocar o CPF na nota fiscal no momento da compra e acumular pontos.