Kits da merenda escolar voltam a ser distribuídos a estudantes da rede estadual

As famílias dos estudantes da rede estadual de educação começaram a receber, nesta semana, uma nova remessa de kits com gêneros alimentícios da merenda escolar.

Após distribuir mais de 670 mil cestas básicas em 2020, o Governo do RN retoma as entregas mantendo o caráter universalizado da ação, sendo um kit por aluno matriculado. Até o final desta ação, mais de 217 mil kits chegarão aos lares dos estudantes, espalhados por 16 diretorias regionais de ensino.

Seguindo um cronograma que respeita a capacidade de fornecimento dos itens alimentícios por nossas cadeias produtivas, até final de maio todos os estudantes terão recebido seus kits.

A distribuição foi iniciada pelas escolas localizadas na região do Médio e Alto Oeste do Estado e deve ser finalizada nas regionais de Mossoró e Natal. O Governo do Estado é responsável por toda a logística de entrega e fiscalização.

“Com a experiência adquirida ao longo do último ano, estamos com toda a estrutura para distribuição pronta. Essa continua sendo a maior operação logística da Secretaria de Educação do RN e com um caráter social importante: contribuir com a alimentação das famílias nesse momento desafiador que a pandemia provoca em nossa sociedade”, destaca Getúlio Marques, secretário de Estado da Educação, da Cultura, do Esporte e do Lazer do RN.

Feijão, arroz, macarrão, açúcar, flocão de milho são alguns dos alimentos que compõem as cestas, que têm cerca de 10 kg e um preço médio de R$ 70.

A previsão é que até o final desta entrega, cerca de R$ 16 milhões sejam investidos, oriundos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Os itens da cesta foram aprovados pela equipe técnica de nutricionistas da Subcoordenadoria de Assistência ao Educando (Suase), que, entre outros fatores, leva em conta a qualidade nutricional, respeitando os hábitos alimentares e a cultura local, e as necessidades nutricionais básicas para o cotidiano.

As escolas recebem os kits dos fornecedores e operacionalizam o processo de entrega, que passa pela higienização dos kits e protocolos de entrega que permitam o menor contato possível entre as pessoas.

As entregas são acompanhadas pelos gestores escolares e pelas Diretorias Regionais de Educação e Cultura (DIREC) e de Alimentação Escolar (DRAE). Cada família foi avisada pela escola sobre o dia da retirada do kit.

A parceria com a agricultura familiar também é retomada nesta ação. Presente em cerca de 30% dos gêneros que fazem parte das cestas, o Governo do RN fortalece diversas cadeias produtivas com a compra direta aos produtores.

A presença da agricultura familiar garante uma diversidade de itens nos kits, que mudam de acordo com a localidade. Por exemplo, na região Oeste o arroz vermelho fará parte dos kits. A Secretaria de Estado do Desenvolvimento Rural e da Agricultura Familiar (Sedraf) está presente na articulação com as cooperativas e agricultores.

A presença da agricultura familiar nos kits de alimentação escolar no RN foi elogiada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), durante webinário realizado pela instituição onde foram apresentadas iniciativas brasileiras de garantia da alimentação para estudantes durante o período de pandemia.