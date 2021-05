Souza fala de estrutura deficitária e do Porto-Ilha e cobra melhorias

Em um vídeo postado nas suas redes sociais, o deputado Souza Neto (PSB) chama a atenção da Codern sobre a estrutura deficitária do Porto-Ilha em Areia Branca e relata que os trabalhadores portuários estão sob condições precárias de trabalho, e que recentemente, em uma operação de carregamento quase aconteceu um acidente com vítimas.

Para o parlamentar, é imprescindível que a presidência da Companhia Docas do Rio Grande do Norte (Codern) faça uma avaliação das condições de operação do Terminal Salineiro de Areia Branca, para oferecer mais segurança aos trabalhadores.

SUCATEAMENTO

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores nos Serviços Portuários do Estado (Sinporn), os trabalhadores estão preocupados com a segurança do trabalho no porto. Com estrutura sucateada, há risco permanente de acidentes.

O carregador de navios está deteriorado e abandonado. Os portuários relatam que foram solicitadas diversas vezes à empresa, reparos e a manutenção.

O sal movimentado no Porto-Ilha tem como principais destinos o mercado internacional e as indústrias de cloro brasileiras.

O Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal do país e, nesta liderança, o Terminal Salineiro de Areia Branca tem grande destaque por escoar a produção do Estado.