Butantan envia 600 mil doses da Coronavac; 1 milhão será entregue na quinta, 6

Nesta sexta-feira (30) o Instituto Butantan enviou mais uma carga com 600 mil doses da vacina CoronaVac, contra o coronavírus, para o Ministério da Saúde, que fazem parte de um novo lote de 5,4 milhões de vacinas a serem distribuídas para Programa Nacional de Imunizações (PNI).

Até agora, o Butantan já entregou 42,05 milhões de vacinas ao PNI. Somente em abril, foram 5,8 milhões. Em março, O Butantan distribuiu 22,7 milhões de doses, além de 4,85 milhões em fevereiro e outras 8,7 milhões na segunda quinzena de janeiro.

Na próxima quinta-feira (6), o Instituto vai enviar mais 1 milhão de doses ao Ministério da Saúde, que é responsável pelo planejamento, coordenação e logística de distribuição do imunizante em todo o território nacional.

NOVAS REMESSAS

No dia 19 de abril, o Butantan recebeu uma nova remessa de IFA (Insumo Farmacêutico Ativo) para a produção de novas doses da vacina contra o coronavírus. São 3 mil litros de matéria-prima para envase, rotulagem, embalagem e inspeção de qualidade no complexo fabril da capital paulista.

Os insumos já foram processados e as doses começam a ser liberadas a partir desta sexta para completar as 46 milhões de vacinas do primeiro contrato firmado com o Ministério da Saúde.

A direção do Butantan está em tratativas com a biofarmacêutica chinesa Sinovac, parceira internacional no desenvolvimento do imunizante, para a chegada de mais um carregamento com pelo menos 3 mil litros de IFA.

O Butantan ainda trabalha para entregar mais 54 milhões de doses para a vacinação dos brasileiros até o dia 30 de agosto, totalizando 100 milhões de unidades contratadas até agora para a campanha contra a COVID-19.

Atualmente, sete em cada dez vacinas disponíveis no Brasil contra a COVID-19 são do Butantan.

Entregas da vacina ao Ministério da Saúde:

17/1 – 6 milhões

22/1 – 900 mil

29/1 – 1,8 milhão

5/2 – 1,1 milhão

23/2 – 1,2 milhão

24/2 – 900 mil

25/2 – 453 mil

26/2 – 600 mil

28/2 – 600 mil

3/3 – 900 mil

8/3 – 1,7 milhão

10/3 – 1,2 milhão

15/3 – 3,3 milhões

17/3 – 2 milhões

19/3 – 2 milhões

22/3 – 1 milhão

24/3 – 2,2 milhões

29/3 – 5 milhões

31/3 – 3,4 milhões

05/4 – 1 milhão

07/4 – 1 milhão

12/4 – 1,5 milhão

14/4 – 1 milhão

19/4 – 700 mil

22/4 – 180 mil

30/4 – 420 mil