MH publica pesquisa nesta quarta sobre a gestão pública em Umarizal-RN

O Instituto Cenpop entregou o levantamento no dia 30 de abril. Detalha os números aprovando ou não os primeiros dias de governo do prefeito Raimundo Pezão e também da governadora Fátima Bezerra

O MOSSORÓ HOJE divulga no final da tarde desta quarta-feira, dia 5, com exclusividade, pesquisa realizada no município de Umarizal/RN, no oeste do Rio Grande do Norte.

O Instituto Cenpop Pesquisa e Consultoria entregou o levantamento no dia 30 de abril. Detalha os números aprovando ou não os primeiros dias de governo do prefeito Raimundo Pezão.

Os entrevistados também respondem perguntas sobre a gestão da governadora Fátima Bezerra. Aponta, ainda, ações que a população quer do gestor municipal e estadual.

Cita os pontos positivos e negativos da atual gestão, entre os quais a questão da pavimentação das ruas de Umarizal, que tem mais da metade ainda no barro.

A pesquisa norteia o que o cidadão quer do gestor municipal e também do governo do Estado e federal.





* Realização da pesquisa

30 De abril

* população em geral de ambos os sexos acima de 16 anos de todas as classes sociais e de diferentes índices de escolaridade e orientação religiosa

* foram ouvidos 382 pessoas entre 17 e 76 anos de idade em toda a zona urbana do município de Umarizal que foi dividido em 12 áreas (bairros).