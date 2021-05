Fátima recebe embaixador de Israel e discutem parcerias entre o país e o RN

A governadora Fátima Bezerra esteve reunida, na manhã desta quarta-feira (5), com o novo embaixador de Israel, Shmulik Bass, que veio ao Rio Grande do Norte para, além de conhecer as potencialidades do estado, formar possíveis acordos de cooperação em áreas como educação, recursos hídricos, agricultura, pecuária e pesca.

No Brasil desde o último dia 6 de março, o diplomata cumpre agenda oficial pela Embaixada Israelense para aproximação entre os dois países. Nesta terça-feira, ele foi recebido pelo presidente da Assembleia Legislativa do RN, Ezequiel Ferreira.

Veja mais:

Presidente da ALRN recebe embaixador de Israel e discutem possíveis parcerias





“Temos um desejo imenso de estreitar nossos laços com o querido povo de Israel. Vocês têm dado lições ao mundo, por exemplo na área de recursos hídricos, na aplicação de tecnologias

no uso da água”, destacou a governadora.

A chefe do Executivo estadual reafirmou o compromisso em estreitar os laços com o Estado de Israel e afirmou: “defendemos as mesmas coisas; o respeito, a cidadania e o desenvolvimento com responsabilidade”.

O uso da água, inclusive, foi um dos pontos discutidos durante a visita. O secretário de Estado do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos (Semarh), João Maria Cavalcanti, destacou o Projeto Água Doce que atende comunidades carentes do Rio Grande do Norte.

“Perfuramos os poços, instalamos as bombas e o sistema de dessalinização. Até 2022 perfuraremos mais de 800 poços”. Sobre o setor, João Maria sugeriu ao embaixador uma parceria para financiamento e assessoramento técnico.

Ao acenar de forma positiva, o embaixador abriu outras possibilidades de parcerias. “Podemos oferecer cursos em Israel e também podemos fazer cursos aqui no Brasil, trazendo nossos técnicos para cá”, considerou. Shmulik se mostrou surpreso com a exitosa carreira política da governadora.

“Estou bastante impressionado com sua carreira profissional. Uma professora, que continua crescendo, e que agora é governadora”, disse.

O secretário estadual da Agricultura, da Pecuária e da Pesca (Sape), Guilherme Saldanha, revelou que o Rio Grande do Norte já utiliza tecnologia israelense na produção de frutas. “Somos os maiores exportadores de frutas do país e usamos muitos equipamentos de Israel. Anualmente, consumimos 150 mil km de mangueiras de irrigação”.

Na próxima semana, o secretário Guilherme Saldanha cumpre agenda em Brasília e se encontrará com o assessor de agronegócios e água, Ari Fischer. Ambos darão continuidade à formalização de parcerias entre os dois Estados, iniciadas no encontro desta quarta-feira (5).

“Fico feliz em ver meu estado sendo tratado com seriedade. Esta é a terceira vez que trago um embaixador israelense à sede do Governo. Mas, é a primeira vez que vejo uma visita se concretizar em ações para o desenvolvimento do Estado”, afirmou o representante da comunidade israelense no RN, Samuel Max Gabbav.

Também acompanharam a visita o secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico, Jaime Calado, e a proprietária da BEIT (“casa” na língua hebraica) Turismo Israel, Ana Figueiredo.