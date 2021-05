Veja o horário de funcionamento das Centrais do Cidadão no RN

As Centrais do Cidadão do Rio Grande do Norte estão funcionando, atualmente, apenas para serviços do Instituto Técnico-Científico de Perícia (Itep), responsável pela emissão de Carteiras de Identidade/Registro Geral (RG).

Os atendimentos devem ser realizados mediante agendamento prévio, por meio do Portal da Central do Cidadão do RN (www.centraldocidadao.rn.gov.br).

A ação faz parte da retomada segura e gradual dos serviços das Centrais do Cidadão, coordenada pela Secretaria de Estado da Administração (Sead), por meio da Coordenadoria de Atendimento ao Servidor e ao Cidadão (Codaci).

A reabertura das unidades segue ainda o regramento disposto na Portaria Conjunta nº 02 - SEAD/SESAP/ITEP, de 20 de abril de 2021, que estabelece importantes protocolos de segurança sanitária contra a Covid-19.

Confira os endereços e respectivos horários de expediente: