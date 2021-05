O diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, afirmou nesta quinta-feira (6) que não devem ter mais doses da vacina Coronavac a partir de 14 de maio.

Ele atribuiu o atraso na chegada do insumo farmacêutico ativo (IFA), fundamental para a produção dos imunizantes, à postura do governo federal com a China, principal fornecedora dos insumos.

Dimas Covas reclamou da falta de diplomacia do governo federal com o país asiático e demonstrou preocupação com o impacto de declarações recentes de ministros e do próprio presidente Jair Bolsonaro (sem partido) sobre o país.

"Existe dificuldade. Há uma burocracia mais lenta e há autorizações reduzidas de volumes [do IFA]. Essas declarações têm impacto, e ficamos à mercê. Não vamos ter, de fato, condições de entregar. Pode faltar? pode faltar. E temos que debitar isso, principalmente, do governo federal, que tem remado contra", disse.

De acordo com o Butantan, o envase dos imunizantes não está suspenso e o setor segue processando doses da vacina contra a gripe.

Segundo o instituto, as 4,1 milhões de doses da vacina contra o coronavírus que serão entregues na próxima semana ao Ministério da Saúde já passaram pelo envase e, neste momento, encontram-se em inspeção de controle de qualidade para liberação.

Já os insumos necessários para a produção da Coronavac, que deveriam ter chegado na segunda quinzena de abril, devem chegar até o dia 15 deste mês. Com isso, o envase de doses da vacina contra a Covid-19 será retomado.

A reportagem da CNN questionou Dimas Covas sobre a possibilidade de atrasos no cronograma. “Pode não ter mais vacinas para maio”, disse.

Ele chegou a enviar uma mensagem a um conselheiro do embaixador da China no Brasil demonstrando “preocupação” com as declarações recentes do governo Bolsonaro.

Na quarta-feira (5), Bolsonaro voltou a insinuar que o coronavírus poderia ter sido criado pela China. “Nós ficamos à mercê dessa situação porque não vamos ter, de fato, até dia 14. Após isso pode faltar”, disse Dimas.

Nesta quinta-feira (6), o Ministério da Saúde recebeu mais uma remessa com 1 milhão de doses da Coronavac. Na semana que vem, serão mais 3 milhões de doses. O último lote está previsto para o dia 14, com mais um 1,1 milhão de doses do imunizante.

A próxima remessa de IFA deveria ser autorizada entre os dias 10 e 13 deste mês. O prazo, segundo Butantan, pode não ser cumprido, o que impossibilitaria produção de novas doses para o mês de maio.

Por conta de atrasos no recebimento de IFA, o Butantan precisou atrasar o cronograma de entrega das 46 milhões de doses contratadas pelo Programa Nacional de Imunização (PNI) para até o final de abril.

A próxima remessa, de 54 milhões de doses, tem previsão de entrega para até setembro. O governo de São Paulo chegou a adiantar o cronograma para agosto, mas hoje admitiu que “não se pode mais falar em antecipação.”