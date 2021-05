Secretaria prepara escolas para retorno das aulas presenciais

O Plano de Retomada das Aulas Presenciais da Rede Municipal de Ensino já foi elaborado pela Prefeitura de Mossoró por meio da Secretaria Municipal de Educação (SME).

O plano reúne recomendações sanitárias, medidas de biossegurança e normas de prevenção à Covid-19 para uma retomada das aulas presenciais nas escolas municipais e Unidades de Educação Infantil (UEIs). Porém, as atividades presenciais ainda não têm datas definidas para retorno, pois dependem também da vacinação de professores.

Sobre a vacinação de professores e profissionais da educação segundo a Secretaria Estadual de Saúde Pública (Sesap)a previsão é que a vacinação seja iniciada na próxima segunda-feira dia 24 .

Veja

Governo quer começar a vacinar servidores da educação no dia 24 de maio

Sobre a informatização das Escolas da rede municipal de ensino, o Prefeito Allyson Bezerra confirmou que vai colocar acesso a internet em todas as escolas de Mossoró da zona urbana e rural através dos 6 mil chips que foram entregues a educação.

Enquanto a propagação do novo coronavírus ainda preocupa e não possibilitou volta às aulas presenciais, a Secretaria Municipal de Educação se concentrou em planejar o processo de preparação das unidades de ensino para uma eventual retomada e elaborou o Plano de Retomada das Aulas Presenciais da Rede Municipal de Ensino nos últimos meses.



“A Prefeitura de Mossoró, por meio da Secretaria Municipal de Educação, desde início deste ano vem trabalhando paralelamente com aulas remotas e a preparação para o retorno das aulas presenciais. No que se refere ao retorno presencial, elaboramos o Plano de Retomada para o retorno no sistema híbrido de forma gradual, de forma escalonada por rotação, de forma responsável. No entanto, consideramos que ainda não é o momento seguro para este retorno, pois somos sensíveis à luta dos professores, a pauta dos professores para inclusão dos profissionais de educação no Plano Nacional de Imunização”, destacou a secretária de Educação, Hubeônia Alencar.

Além do plano com diretrizes de biossegurança, a SME em parceria com a Secretaria Municipal Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) realiza um mutirão serviços de manutenções e reformas para recuperar as escolas e UEIs. A previsão inicial é que 20 unidades de ensino tenham as instalações recuperadas até junho. Porém, o número de unidades beneficiadas deve ser ampliado para atender todas as escolas municipais e Unidades de Educação Infantil. As escolas e creches sem condições de acessibilidade, banheiros precários, com problemas de infiltrações serão prioridades. A manutenção tem como objetivo melhorar as condições de infraestrutura, beneficiando a comunidade escolar para quando as atividades presenciais forem retomadas.

“Nós estamos agindo. Hoje nós estamos com diversas escolas em fase de manutenção. Hoje nós estamos com reformas. Hoje já estamos trabalhando a manutenção dos transportes com ações no sentido de processos licitatórios e de trâmites burocráticos para que tudo venha acontecer e para que nós estejamos prontos para o retorno presencial, que esperamos que, de fato, aconteça em breve, mas ele acontecerá com segurança”, afirmou Hubeônia Alencar.

Desde março, os mais de 20 mil alunos da Rede Municipal de Ensino estão tendo aulas remotas. Essa modalidade foi mantida para crianças e adolescentes de Mossoró diante do agravamento da pandemia da Covid-19 no Rio Grande do Norte. “No que se refere as aulas remotas, nós temos assumido essa responsabilidade, investindo na formação dos profissionais, no envolvimento da família, no acompanhamento cuidadoso das aulas”, ressaltou a secretária de Educação.