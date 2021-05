Polícia Penal do RN recebe 14 novas caminhonetes do Governo do Estado

A aquisição dos veículos foi realizada com um investimento de R$ 2,1 milhões, através de convênio com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen). Durante a entrega, ocorrida nesta quinta-feira (20), a governadora Fátima Bezerra destacou os investimentos realizados na atual gestão que levaram o sistema penitenciário a se tornar mais seguro e controlado. “Vamos continuar nessa marcha, investindo cada vez mais para melhorar a segurança pública”, disse.

O Governo do Estado entregou nesta quinta-feira (20), em solenidade no Centro Administrativo, 14 novas caminhonetes tipo cela para a Secretaria da Administração Penitenciária (Seap), num investimento de R$ 2,1 milhões, através de convênio com o Departamento Penitenciário Nacional (Depen).

Os veículos vão melhorar a qualidade da prestação dos serviços dos policiais penais e a segurança do sistema prisional do Rio Grande do Norte.

A governadora Fátima Bezerra destacou os investimentos realizados na atual gestão que levaram o sistema penitenciário a se tornar mais seguro e controlado. “Vamos continuar nessa marcha, investindo cada vez mais para melhorar a segurança pública”, disse.

Os veículos tipo Mitsubishi Triton são equipados com iluminação intermitente, sirene e tem capacidade para transportar até seis presos em cela humanizada.

A maior parte da frota será destinada ao Grupo de Escolta Penal (GEP), responsável pelo transporte de presos às audiências judiciais, hospitais e ações que envolvem o trabalho prisional.

A Seap recebeu recentemente um ônibus e cinco micro-ônibus, avaliados em R$ 1,3 milhão, adequados para o transporte de presos.

A Seap também está aparelhando os alojamentos dos policiais nas unidades prisionais, equipando-os com 69 aparelhos de ar-condicionado, 144 beliches e colchões, além de 20 geladeiras.

"Temos investido no bem-estar do servidor, reformando e agora equipando os alojamentos, para dar mais dignidade e condições de trabalho à categoria", disse o secretário da Seap, Pedro Florêncio.

A Polícia Penal tem avanço na atual gestão. Há dois anos, a pasta contava com apenas 25 rádios analógicos emprestados da Polícia Militar. Hoje, conta com 321 aparelhos digitais de última geração com criptografia de nível militar.

A vigilância dos presídios também melhorou. Há dois anos, o sistema prisional tinha apenas 188 câmeras em todas as unidades. A atual gestão chegou a 418 equipamentos. Agora, através do projeto de segurança eletrônica, chegará a 1.318 câmeras com inteligência artificial. O investimento é de R$ 7,6 milhões.

O secretário Pedro Florêncio lembrou que a Seap também investiu em equipamentos de bodyscam (scanner corporal de raios-x) para todas as unidades do Rio Grande do Norte, aumentando a segurança e dando dignidade ao servidor e aos visitantes dos internos.

Estiveram presentes na solenidade o vice-governador Antenor Roberto; a secretária Adjunta da Seap, Ivanilma Carla; o secretário da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Francisco Araújo; o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Alarico Azevedo; a delegada-geral da Polícia Civil, Ana Cláudia; o comandante-geral do Corpo de Bombeiros, coronel Luiz Monteiro; e o deputado estadual Ubaldo Fernandes, além dos efetivos da Seap.