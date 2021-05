Fecap oferece minicursos de formação profissional on-line e gratuitos

Uma das instituições de ensino mais antigas do país, a Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (Fecap) está com inscrições abertas para 12 minicursos gratuitos de formação profissional e acadêmica, todos com certificado. Os cursos têm carga horária de 3 até 30 horas.

As oportunidades são voltadas a profissionais de diversas áreas, que querem se especializar ou adicionar conhecimento à sua formação acadêmica. Interessados devem acessar o site da instituição e começar a fazer as capacitações pretendidas.

“Nosso conteúdo, em sua grande maioria, é de natureza técnica e pode ser fundamental para formação e desenvolvimento profissional de uma pessoa que pretende atuar na área de negócios e serviços. Dessa forma, gratuita, nossos minicursos estão sendo consumidos por muitas pessoas que não têm condições de comprar um curso em uma instituição de qualidade.”, diz o Pró-Reitor de Extensão de Desenvolvimento da Fecap, Wanderley Carneiro.

Cursos disponibilizados pela Fecap

Networking: mitos e verdades em gestão de carreiras: o curso esclarece as principais dúvidas em relação ao que é se relacionar de modo correto, tanto do ponto de vista pessoal como profissional, e a importância do networking para a carreira.

Simples Nacional: o curso trata sobre a Lei Complementar nº 123, de 2006, que estabelece normas gerais relativas às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios Teletrabalho emergencial em época de pandemia: o curso é voltado para gestores de empresas e profissionais, e aborda o conceito de teletrabalho e suas relações e impactos no contexto de uma pandemia como Covid-19.

Resolução de problemas e tomadas de decisões: a formação trabalha aspectos para o desenvolvimento do conhecimento em estratégia e métodos aplicados à resolução de problemas e ao processo decisório.

Liderança de pessoas na prática: exigências do mercado atual para o exercício da liderança, as relações humanas que interferem na forma de gerenciar pessoas, o novo perfil do líder e os mais atualizados conceitos de liderança são uns dos temas abordados neste curso.

IRPF 2020 na prática: O curso é voltado a estudantes, profissionais e demais interessados em conhecer ou tirar dúvidas sobre o preenchimento da declaração do IRPF.

Introdução ao Mercado de Capitais: o curso introdutório ao Mercado de Capitais tem como principal meta eliminar as dúvidas que limitam o acesso de todos ao mercado de investimento em ações.

Inteligência emocional na formação dos líderes: o objetivo é ensinar o que significa ser emocionalmente inteligente, relacionar a inteligência emocional com diferentes tipos de liderança, identificar os comportamentos de líderes de sucesso, dentre outros.

Gestão de pessoas para proprietários de empresas: o curso é parte integrante da Pós-Graduação em Gestão de Negócios para Proprietários de Empresas e está sendo oferecido gratuitamente, com objetivo de ajudar a transformar empresas. Os participantes desenvolverão um projeto de transformação de como uma empresa faz a gestão de pessoas.

Demonstração do Fluxo de Caixa: Entenda como um fluxo de caixa e os demonstrativos que deles se originam são fundamentais para que um gestor possa avaliar corretamente o andamento dos seus negócios.

Comunicação não violenta: quais são os os comportamentos tóxicos e seus impactos sobre os profissionais, equipes e organizações? A formação aborda uma nova forma de se comunicar de forma limpa, direta e sem agressividades.

Autogestão de carreira: o curso aborda a importância de um projeto de carreira e como se motivar para isso, além de explicar como fazer a gestão da carreira individual e também da carreira organizacional.