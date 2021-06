“Continuidade ao trabalho”, diz substituto de Breno na Infraestrutura

Breno Queiroga já assumiu o posto de Secretário Extraordinário de Projetos, uma espécie de "garimpeiro" de recursos em Brasília para Mossoró-RN, deixando a posta da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), com Rodrigo Lima, que já estava na posta, ocupando o cargo de diretor executivo.



Ao assumir o posto, Breno declarou que se sente honrado pela confiança do prefeito Allyson Bezerra e que vai desempenhar a função com o mesmo empenho e dedicação que empregou no período que ficou à frente da infraestrutura em Mossoró.

A Portaria com as mudanças foi publicada nesta quinta-feira, 27, no Jornal Oficial de Mossoró (JOM). Na manhã desta sexta-feira, 28, em visita às obras de pavimentação de ruas no Monte Olimpo, o novo secretário Rodrigo Lima falou sobre o trabalho à frente da pasta.

“Estamos prontos para dar continuidade ao trabalho com muitas obras e serviços espalhados por toda a cidade, como por exemplo, pavimentação de ruas, modernização da iluminação com lâmpadas led, serviços de limpeza”, elencou Rodrigo Lima.

Além das obras e serviços espalhados pelos quatro cantos da cidade, o compromisso da Secretaria de Infraestrutura é seguir contemplando a zona rural, intensificando cada vez mais o trabalho, um trabalho que vinha sendo cobrado há vários anos pelos moradores.

“A zona rural sempre será prioridade para a Secretaria de Infraestrutura. Seguimos trabalhando com a recuperação de estradas vicinais beneficiando dezenas de comunidades. Hoje com equipes no Chafariz, Olho D’água, Santana. E ainda temos outras para atender como Favela, Mulunguzinho”, frisou o secretário da SEIMURB.

O secretário de Infraestrutura ainda destacou a importância do trabalho tendo a população como parceira. “Nós contamos com a colaboração da população para nos auxiliar no trabalho. As pessoas podem indicar ruas a serem pavimentadas, sugerir pontos de limpeza, entre tantos outros serviços que a secretaria presta à cidade”, concluiu Rodrigo Lima.

Necessidade

O prefeito Allyson Bezerra e a secretaria Hubeônia Alencar, da Educação, foram a Brasília em busca de recursos para Mossoró. No Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), encontraram mais de R$ 4 milhões que haviam sido destinados para Mossoró e que estavam praticamente perdidos, por falta de prestação de contas de gestões passadas.

No caso destes R$ 4 milhões, a secretária Hubeônia Alencar já está trabalhando para providenciar a documentação necessária para os recursos virem para Mossoró. Já com relação aos recursos que foram destinados para Mossoró e estão em outros ministérios, será missão do secretário Extraordinário de Projeto, Breno Queiroz, garimpa-los para Mossoró.