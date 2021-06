Casal suspeito de matar criança em Pau dos Ferros é preso em Natal

O casal foragido do município de Pau dos Ferros, Francisco Gilnei Bento Nazário e a companheira dele, que ocultamos o nome por ser menor (17 anos), que vinha sendo procurado por toda a região, foi preso na manhã desta segunda-feira (31), no município de Natal.

O comandante do 9º batalhão de polícia militar, Major Givanildo, confirmou a prisão da dupla, por volta das 10h, na rodoviária do município. Os policiais chegaram até o local através de uma denúncia anônima, realizada via Ciosp.

Após a prisão, eles foram encaminhados para a sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O major não soube informar se a dupla estava apenas se abrigando na rodoviária ou se já estava embarcando para fugir do estado. Os dois teriam chegado à capital pedindo carona nas estradas.

Gilnei e a adolescente são os principais suspeitos de um homicídio ocorrido em Pau dos Ferros. O corpo de uma menina foi encontrado na casa do casal, em Pau dos Ferros, por volta do meio dia do sábado (29).

O corpo estava escondido em um sofá, enrolado em papelões e com as mãos amarradas. A princípio os policiais acreditavam que a vítima era a companheira de Gilnei, que no dia já era dada como desaparecida. No entanto, o laudo do Itep desmentiu essa informação e agora os peritos fazem exames para confirmar se trata-se da menina Raissa, também desaparecida do município, desde o dia 26 de maio.

Após prestar depoimento, a dupla deve ser encaminhada para Pau dos Ferros, onde o caso será investigado e, caso confirmada a autoria do crime, Gilnei e a adolescente serão indiciados. Gilnei já é condenado por estupro.