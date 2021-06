Corpo encontrado dentro de sofá em Pau dos ferros não é de Naiara Oliveira

Ao contrário do que a família informou aos policiais no início das investigações, o exame de papiloscopia realizado no ITEP aponta o corpo encontrado na residência não é da adolescente; Com esta constatação, a Polícia agora passar a procurar além do foragido de justiça Francisco Gilnei, também a mulher dele, Naiara Oliveira (foto) - 3351.2729 (PM) ou 99614.1687 (PC).