Raissa foi morta com um travesseiro, diz adolescente a TV Ponta Negra

A adolescente (nome resguardado) contou ao repórter da TV Ponta Negra, em Natal, que a menina Raissa, de 11 anos, foi morta com um travesseiro. Não explicou o motivo.



Já o marido dela, Gilnei Bento Nazário, que é condenado por estupro e foragido da Justiça, desconversou, dizendo que quando chegou em casa já encontrou a menina morta.

Gilnei e a adolescente foram presos na rodoviária em Natal



Os dois estão sendo encaminhados para Pau dos Ferros, onde vão responder pelo assassinato brutal da menina Raissa, crime este ocorrido possivelmente no dia 26 de maio.

Esta transferência para Pau dos Ferros, no entanto, não está confirmada pela Polícia. Temem que levando para a cidade, a população tente invadir a delegacia para linchá-los.

O corpo da menina Raíssa se encontra no ITEP, de Pau dos Ferros, aguardando a conclusão dos exames periciais e de identificação para só então ser liberado para sepultamento.

O caso

No dia 26 a maio passado, a família de Raíssa divulgou fotos nas redes sociais informando que a menina havia desaparecido e pedindo ajuda da população para localizá-la.

Neste sábado, 29, os policiais foram acionados para averiguar um odor muito forte numa residência e no local encontraram um corpo dentro do sofá, que estava na cozinha.

A princípio, os policiais receberam informações de que o corpo poderia ser da adolescente que vive maritalmente com Gilnei Bento Nazário, condenado por estudo e foragido de Justiça.

No mesmo dia, a Polícia já iniciou as buscas para encontrar o prender o foragido de Justiça Gilnei Bento Nazário. Desconfiavam que ele havia matado a adolescente que vivia com ele.

No entanto, o ITEP constatou que o corpo não era da adolescente e passou a investigar a possibilidade de ser da menina Raíssa, que estava desaparecida desde o dia 26 de maio.

Neste momento, a Polícia passou a procurar o casal. A primeira informação é que eles teriam sido visto no Distrito Irrigado de Pau dos Ferros, pedindo comida e carona.

Depois foram vistos em Patu, pedindo carona para Mossoró ou Natal. Nesta segunda-feira, familiares confirmara ao MOSSORÓ HOJE que o corpo no ITEP era de Raissa.

Em Natal, a polícia localizou o casal em fuga e prendeu. A adolescente confessou o crime e o marido dela, Gilnei Bento, disse que encontrou o corpo da menina na casa.

Este caso, assemelha a outros que ocorreram Mossoró, Apodi, Tibau, Jucurutu, São Miguel do Gostoso, Assu, Ipanguaçu, Ponta Negra, relatado em reportagem do MOSSORÓ HOJE.

