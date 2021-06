O crime aconteceu por volta das 13h desta terça-feira (1º), no assentamento Olga Benário. De acordo com informações da PM, Mateus Martins da Silva estava em casa quando esta foi invadida por dois suspeitos usando máscaras do coringa. A dupla entrou no local já atirando. Familiares contaram que Mateus não foi atingido de imediato e conseguiu correr. No entanto, outros dois suspeitos haviam montado tocaia nos fundos da casa e teriam perseguido a vítima, que foi encontrada morta há poucos metros de distância, dentro de um matagal.