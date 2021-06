RN recebe hoje (2) 95.500 doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca

A informação foi confirmada pela governadora Fátima Bezerra. As doses estão previstas para desembarcarem às 10h desta quarta-feira (2), no aeroporto de Natal. Ainda devem chegar esta semana mais 14.040 doses da Pfizer. Esta é a maior quantidade de imunizantes a chegar ao estado desde o início da vacinação. Há, ainda, a expectativa que, com a chegada destas doses, o RN possa dar início a vacinação da população geral, por faixa etária.