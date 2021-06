Estuprador diz que não queria matar; só beber o sangue para deixar de usar drogas; "Eles (o casal) acreditavam em uma manifestação espiritual em que havia a promessa de que, se o suspeito bebesse sangue de uma adolescente virgem, ele conseguiria se livrar do mundo das drogas. Eles acreditaram nessa ideia e esperaram a oportunidade de ter contato com a vítima com essas características", contou o delegado Andson Rodrigo de Oliveira.

O estuprador condenado (2015) Gilnei Bento Nazário, de 29 anos, contou ao delegado Andson Rodrigo de Oliveira, de Pau dos Ferros, que sua intenção junto com a "esposa" (17 anos) não era matar a menina Raisssa, de 11 anos. Afirmou o absurdo de que ia beber o sangue da menor, que era virgem, pois acreditava que com este "ritual" deixariam de usar drogas.

Só que terminou a matando Raíssa por esganadura, asfixiada, usando um travesseiro.

A informação foi repassada ao G1 pelo delegado de Pau dos ferros.

Na narrativa do criminoso, "a criança começou a fazer barulho, ficou inquieta, assustada durante a prática do ritual. Eles ficaram com medo de descobrirem o que eles estavam fazendo naquele momento e decidiram, ambos ali, matar a criança. E mataram por esganadura, asfixiaram a criança", narra o delegado Andson Rodrigo de Oliveira.

O casal contou também que já conhecia a criança, o que facilitou a abordagem. Disse que no dia que crime estavam caminhando e se encontraram com a criança. "O fato deles já conhecerem a criança facilitou a aproximação. Conseguiram atraí-la para o interior da residência do casal, onde o crime aconteceu. Lá foi iniciado esse ritual".

"Eles tentaram enterrar o corpo no quintal da casa. Não conseguiram fazer isso porque foi difícil cavar a cova, porque o terreno era resistente, muita pedra. Por terem essa dificuldade de enterrar o corpo, decidiram fugir com destino ignorado e colocaram o corpo em uma caixa", disse o delegado Andson Rodrigo.

Após isto, o casal tentou enterrar a criança no quintal de casa e como não conseguiram, devido ao pedregulho no quintal, decidiram deixar a criança dentro do sofá e fugirem. Primeiramente passaram pelo Distrito Irrigado, depois por Patu e foram presos em Natal, perto da Rodoviária, e trazido de volta para responder pelo crime.





Opinião

Ao GI, o delegado Andson Rodrigo de Oliveira não opinou se acredita ou não no depoimento do criminoso. O caso ainda não foi concluído. A versão mais provável é que Gilnei Nazário tenha matado a menor quando percebeu que não tinha como fazer relações sexuais com ele. Ele confessou um crime para tentar desviar o foco do estupro, pois ele já estava preso por esta razão e sabe o que acontece. Outro fator, é que a policia está investigando há quanto tempo Gilnei estava vivendo com a menina de 17 anos. A desconfiança é de que tenha feito o mesmo com a atual mulher assim como teria feito o mesmo com.