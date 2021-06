RN recebe novo lote com 14.050 doses da vacina contra a Covid-19 da Pfizer

O Governo do Rio Grande do Norte, por meio da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), recebeu nesta quinta-feira (3) mais um lote de vacinas contra a Covid-19. São 14.050 imunizantes produzidos pela Pfizer que vão ampliar o processo de imunização no estado.

O imunizante da Pfizer é voltado, segundo orientação do Ministério da Saúde, para a primeira dose de trabalhadores do setor aéreo, para quem tem comorbidade, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente.

Com este lote, o estado chega às 109.540 doses disponibilizadas esta semana. Na quarta-feira (2) foram recebidas e já distribuídas no mesmo dia as 95.500 vacinas, acrescidas de parte da reserva técnica, totalizando 121.555 vacinas destinadas a profissionais de saúde, portuários e pessoas com comorbidades e deficiência permanente, sendo 25 mil doses que inauguram o processo de imunização dos profissionais de educação.

Veja mais:

RN recebe hoje (2) 95.500 doses da vacina contra a Covid-19 da AstraZeneca





A vacinação começou por profissionais de creches e pré-escolas, atendendo todos os trabalhadores que atuam em instituições de ensino.

Com esses dois lotes, o estado chega a 1,6 milhão de vacinas recebidas, entre primeira e segunda doses. A plataforma RN+ Vacina aponta que até a tarde deste feriado foram registradas 1.105.595 vacinas aplicadas.

São 732.530 pessoas que receberam ao menos uma dose e 373.065 com o esquema vacinal completo.