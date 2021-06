Bebê de 2 meses que estava engasgada é salva por soldado da PM, em Mossoró

Ayla Sophia Fernandes de Alencar, de apenas 2 meses, se engasgou por volta das 12h desta segunda-feira (7). Os pais não sabem se o engasgo foi provocado por secreção devido a um resfriado ou por leite materno. Keferson de Oliveira Alencar contou ao MOSSORÓ HOJE que ainda tentou desengasgar a filha, mas não teve sucesso. Levou a menina às pressas para a UPA do Alto de São Manoel e, no caminho, se deparou com a viatura onde estava o soldado Jorge Brendon Paiva. O procedimento de salvamento foi feito dentro do próprio carro da família. Se não tivesse encontrado o carro da polícia, eu acho que ela não teria sobrevivido”, diz Keferson.