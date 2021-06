Quadrilha do golpe no sonho da casa própria é presa em Mossoró

A prisão dos suspeitos foi efetuada pelo delegado e seus agentes ao meio dia desta terça-feira, 8, um dia antes da quadrilha fugir, deixando para trás dezenas de famílias com o sonho de comprar uma casa própria destruído. Eles estavam vendendo, sem autorização, casas da Caixa por 50% do valor, pedindo um adiantamento de 5%. Veja nomes acessando.

O delegado Denis Carvalho da Ponte, dois agentes e um escrivão, da Delegacia de Defraudações de Mossoró, prenderam uma quadrilha (seis pessoas) que estavam vendendo casas da Caixa em Mossoró pela metade do preço.

O que parecia um ótimo negócio para uns e, enfim, o sonho da casa própria para outros, na verdade era um golpe imobiliário usando o site da Caixa e principalmente a boa fé (inocência também) das pessoas.

Várias vítimas fizeram empréstimos para pagar a quadrilha. Teve quem pagasse usando o cartão de crédito da mãe. Algumas vítimas que estavam economizando para pagar a formatura e tirou para realizar o sonho da casa própria.

O delegado Denis Carvalho disse que não tem como mensurar o tamanho do rombo que a quadrilha deu, mas disse que não se trata de coisa pouca. Acrescentou que o bando estava se preparando para fugir possivelmente nesta quarta-feira, 9.





A quadrilha, segundo o delegado, alguns membros já responde por assalto e estelionato na Bahia e na Paraíba. "Estamos analisando caso a caso e vamos decidir, ao final, quem realmente praticava os crimes", disse Denis Carvalho.

Os membros da quadrilha presa e autuada

1 - José Luiz da Silva Fagundes, nascido no dia 20 de março de 1977, no Rio de Janeiro: autuado nos artigos 171 e 288

2 - Leonardo de Almeida Silva, nascido no dia 26 de agosto de 1986, não informou de onde é, autuado nos artigos 171 e 288.

3 - Dhenerson Dias Ribeiro, nascido no dia 2 de julho de 2000, em João Pessoa: autuado nos artigos 171 e 200.

4 - Israel Nicolau Arruda de Assis, nascido em 18 de julho de 1983, não informou sua origem. Autuado nos artigos 171 e 288.

5 - Luiz Augusto Paulino de Albuquerque, nascido no dia 12 de abril de 1991, em Araruna-PB. Autuado nos artigos 171 e 288.

6 - Suan Freitas da Silva, nascido em 3 de outubro de 1991, em Salvador-BA. Autuado por 171 e 288

Os líderes da quadrilha alugaram um imóvel na Rua Seis de Janeiro, no número 84, no bairro Santo Antônio, há cerca de 30 dias botaram uma placa na frente com o nome Atlas Assessoria.



Para atrair o maior número de vítimas no menor espaço de tempo possível, fizeram um banner dizendo que o objetivo da Atlas Assessoria era desocupar imóveis da Caixa e realizar venda direta a outros inquilinos.

Os anúncios foram espalhados pela cidade e principalmente usando perfis no Face book. Foram contratadas várias pessoas de Mossoró para servir de "vendedoras e vendedores" dos imóveis da Caixa, usando o nome da Atlas.

A motorista Anne Caroline de Almeida Santos, de 21 anos, disse que sempre quis a casa própria. Explica que este ano já se mudou 3 vezes e daí decidiu comprar a casa própria financiada. Podia ser simples, mas seria minha”, conta Anne Caroline.

“Eu encontrei a proposta pelo meio do Face book, nestes bazares. Fui atraída pelo preço da casa. Por que era 50% do desconto. Eles diziam que a casa era tomada pela Caixa e realmente a missão deles era revender estas casas por valores mais baixos”, conta Anne Caroline. Realmente, no site da Caixa existe uma lista de casas que a instituição financeira tem a intenção de leiloar no futuro. A quadrilha teria se aproveitado deste fato e montado o golpe.

“Fui ver a casa. Era lá no Nova Mossoró. Quando cheguei lá, eles estavam arrombando a casa. Aí eu quis saber, mas aí eles explicaram que era procedimento padrão. Que tinha que tomar a casa de volta e trocar as chaves para o novo inquilino, no caso, eu”, conta Anne Caroline, lembrando que a casa era exatamente como ela queria.

Depois ela conta que voltou ao escritório da empresa, já com todos os documentos, onde foi feito uma simulação na frente dela e teve o cadastro aprovado no site da Caixa para comprar a casa em 320 prestações de R$ 180 reais, mas precisava dá uma entrada de 5%, dinheiro que a jovem Anne Caroline não tinha.

“A casa era do jeito que eu queria, do jeito que eu sonhava. Minha mãe ficou com pena de mim e emprestou o cartão de crédito dela para pagar R$ 3.300 reais que eles estavam pedindo de adiantamento”, narra Anne Caroline, que fechou negócio na manhã desta terça-feira, 8.

Pouco tempo depois que Anne Caroline saiu do escritório (local que eram praticados os crimes), a Policia Civil chegou ao local e prendeu os suspeitos e também apreendeu equipamentos eletrônicos, celulares, computadores e muitos documentos, provas dos crimes, entre os quais os documentos de Anne Caroline.

O delegado Denis Carvalho da Ponte disse que quando chegou à Delegacia, ligou para algumas vítimas, entre elas Anne Caroline. Estava caracterizado o flagrante do crime de estelionato, entre outros. Nenhum dos seis presos eram corretores e nem tinha autorização da Caixa para botar pessoas para fora de suas casas e vender pela metade do preço para outras pessoas.

Outro lado

O advogado Eduardo Sousa disse que a princípio ele não ver prática de crime algum pelo grupo que se encontra preso. Segundo ele, os presos estavam intermediando a venda das casas abondadas pela Caixa com potenciais compradores.