Mais um homicídio no Pousada dos Thermas; crime pode estar ligado ao ocorrido no sábado (5)

Segundo informações da polícia, Walison Leocádio da Silva, de 25 anos, assassinado nesta quarta-feira (9), no Pousada dos Thermas, era amigo do rapaz de 26 anos, morto no mesmo loteamento, no sábado (5). No crime desta quarta, a vítima estava trabalhando em seu lava a jato, quando foi surpreendido por suspeitos armados. Ele ainda chegou a correr para dentro de sua residência, mas foi perseguido e executado com 3 disparos de arma de fogo. A DHM vai investigar se há ligação entre os crimes.