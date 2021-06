DHM elucida homicídio ocorrido em Mossoró e deflagra operação para prender suspeito

A Operação “Carcará”, deflagrada na manhã desta sexta-feira (11), contou com a participação de 50 policiais civis e militares, de Mossoró e municípios da região oeste do RN, para realizar o cumprimento de 7 mandados de busca e apreensão e 3 de prisão. Patrício Humberto de Souza Costa, de 19 anos, foi preso em sua residência, na cidade de Mossoró. Ele é suspeito do homicídio de Francisco Leandro de Moura, ocorrido em 21 de março de 2020, às 19h, no Alagamar, bairro Barrocas, em Mossoró.