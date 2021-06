Prefeito vai instituir zona azul e fazer campanha para educar o trânsito em Mossoró

Allyson Bezerra fez o anúncio na manhã desta terça-feira, 15, no Palácio da Resistencia, ocasião que divulgou o resultado da campanha Mossoró Mobilidade; Além da zona azul e campanha de conscientização, o prefeito anunciou que vai asfaltar pelo menos 6 avenidas e fazer várias intervenções menores no Centro e nos arredores.

O prefeito Allyson Bezerra informa que vai instituir a zona azul na cidade de Mossoró, além de realizar uma nova campanha de educação de trânsito e investir em asfalto em pelo menos 6 grandes avenidas de Mossoró, entre elas a Av. Mota Neto, interligando a Avenida João da Escóssia com a BR 405, passando em frente ao Hospital São Luiz.

A informação passada a imprensa na manhã desta terça-feira, 15, no Salão de Grandes Atos do Palácio da Resistência, ocasião que apresentou o resultado do Projeto Mossoró Mobilidade, através do qual ouviu a população sobre o que poderia ser feito para melhorar o trânsito na cidade de Mossoró, reduzindo assim o número de acidentes.

A consulta foi feita através das redes sociais da Prefeitura de Mossoró. Entre mais de duzentas sugestões coletadas, muitas delas, segundo o coordenador de mobilidade urbana de Mossoró, Luiz Correia, coincidem com as propostas já discutidas pela engenharia de trânsito, está a implantação da zona azul no Centro de Mossoró.

Foi sugerido também colocar sinal de trânsito no cruzamento das Ruas Delfim Moreira com Juvenal Lamartine, retirada da rotatória perto do Rebouças e asfalto da Avenida Mota Neto, no trecho que interliga a Av. João da Escóssia a BR 405, passando em frente ao Hospital São Luiz. No caso, além de beneficiar os moradores, vai permitir melhor acesso a unidade de saúde.





A zona azul

Regulamentada desde 2008, pelo Contran, a zona azul vem se destacando como solução para melhorar a mobilidade nas grandes cidades brasileiras. Consiste basicamente em cobrar uma taxa pelo estacionamento em logradouros públicos por um determinado período, estimulando assim o uso do mesmo espaço por vários veículos durante o dia.

Segundo o prefeito Allyson Bezerra a zona azul será muito importante para os comerciantes do Centro de Mossoró, que muitos deles perderam clientes para outras regiões da cidade, por falta de estacionamento no centro da cidade. Com a zona azul, haverá um fluxo maior de veículos no centro da cidade, com os veículos entrando e saindo.

Campanha

Sobre a campanha de conscientização no trânsito, o prefeito Allyson Bezerra lembra que o município realizou durante todo o mês de maio atividades de conscientização dos pilotos, motoristas e também ciclistas. Ressaltou que vai retomar as campanhas educativas para conscientizar a população.

O prefeito acrescenta que é fundamental esta trabalho que está sendo projetado para Mossoró, porque 75% das pessoas internadas na ortopedia do Hospital Regional Tarcísio Maia são vitimas do trânsito em Mossoró, em especial vítimas de acidentes envolvendo motos.

Acidentes

O MOSSORÓ HOJE registrou pelo menos 4 mortes no trânsito de Mossoró no mesmo período que a Prefeitura estava realizando a campanha para ouvir da população o que poderia ser feito para melhorar o trânsito na cidade. Foram dois acidentes envolvendo carros e motos, um carro e bicicleta e um motoqueiro perdeu o controle e bateu num poste.

Sobre a estruturação, o prefeito Allyson Bezerra disse que pelo menos 6 avenidas serão asfaltadas em Mossoró, inclusive a Avenida Mota Neto. Disse que neste caso o projeto já está pronto e os recursos já foram alocados para este fim. Estas seis avenidas receberão investimentos na ordem de R$ 6,5 milhões, oriundo do Governo Federal.