Trânsito em Mossoró faz outras duas vítimas neste sábado, dia 12

Roniclécio Donato, de 33 anos, bateu num poste durante a madrugada de sábado e morreu ao lado do Cemitério São Sebastião. Já no dia anterior, Mateus Patrício, de 23 anos, foi atropelado quando pedalava de bicicleta na RN 117, saída de Mossoró para Governador Dix Sept Rosado; Autoridades de trânsito realizam estudos para fazer um projeto para melhorar a mobilidade urbana do município

O 2º Distrito de Polícia Rodoviária Estadual (2º DPRE) registrou mais dois acidentes com mortes em Mossoró-RN, que vem a somar com vários outros que ocorreram que deixaram vítimas internadas no Hospital Regional Tarcísio de Vasconcelos Maia (HRTM).



Roniclécio Donato Cunha, de 33 anos, residente no bairro Paredões, perdeu o controle de sua moto Honda e bateu num poste na Avenida João da Escóssia, ao lado do Cemitério São Sebastião, no bairro Doze Anos, em Mossoró. O Samu constatou o óbito no local.



O acidente aconteceu por volta das 2 horas da madrugada deste sábado, dia 12. Observando a cena do acidente, não foi possível apontar, com precisão, o que teria ocasionado o acidente. O caso será analisado pela Polícia Civil com base na Perícia do ITEP e do 2º DPRE.

Na noite do dia anterior, Mateus Patrício de Melo, de 23 anos, pedalava sua bicicleta pela RN 117, saída de Mossoró para Governador Dix Sept Rosado, quando foi colhido por um Fiat Fiorino. Sofreu uma forte pancada na cabeça e foi levado para o HRTM.

Ele chegou ao HRTM sem identificação, sendo necessário a Assistência Social fazer contato com a imprensa para ajudar na identificação. No final da tarde deste sábado, a família o procurou e reconheceu a vítima que já estava na UTI do HRTM.

Apesar dos esforços dos médicos do HRTM, Mateus Patrício não resistiu aos ferimentos. O corpo foi levado pela funerária para passar por exames e identificação oficial na sede do ITEP e depois liberado para seus familiares fazer o velório e sepultamento.

A diretora geral do HRTM, Herbênia Ferreira, destaca que as noites de sexta e sábado, são as que mais chegam vítimas de acidentes, principalmente envolvendo carros e motos. O que chama atenção da gestora é que muitos têm sinais de embriaguez.

O 2º DPRN aponta que existe um número elevado de acidentes envolvendo carros, motos e bicicletas que ficam subnotificados. São aqueles pequenos acidentes que os envolvidos se resolvem no local mesmo e não acionam as autoridades para fazer o registro da ocorrência.

O mesmo registra a Polícia Rodoviária Federal nas BRs que cortam Mossoró: 110, 304 e 405. Das três o trecho da BR 110, passando em frente a UFERSA, é o que mais registra acidentes, inclusive com mortes. O segundo é Complexo Viário dos Abolições e por último a 405.

Para o gerente executivo de trânsito, o número de acidentes nas ruas de Mossoró é alarmante e ele considera fundamental que sejam registrados pelas autoridades de trânsito para que debate e sejam elaboradas políticas públicas para reduzir estas ocorrências.





Estudo por um trânsito melhor

A incidência de acidentes com mortes nas ruas, avenidas e BRs de Mossoró não é de hoje. Faz décadas que o trânsito urbano mossororoense ceifa vidas, sem que as autoridades adotem medidas reais, como a duplicação do trecho da BR 110, para reduzir estas mortes.

Quando assumiu a gerência de trânsito, Luiz Correia disse que não encontrou nenhuma informação que o ajudasse a construir um projeto para melhorar a mobilidade urbana em Mossoró. Fez o projeto e apresentou ao prefeito Allyson Bezerra que o aprovou.

Este estudo está em andamento, com levantamento aéreo dos locais mais críticos, simulações e principalmente ouvindo a população. Ao final de todo este trabalho, Luiz Correia disse que os engenheiros de trânsito vão apresentar um projeto para melhorar o trânsito na cidade.

A meta é evitar acidentes, como este que vitimou o músico Felipe Lopes Cardoso, 25, também o motoboy Rudson Lemos da Silva, 25, Mateus Patrício de Melo, de 23 anos e Roniclécio Donato da Cunha, de 33 anos. Além de mudanças físicas no trânsito, também está previsto uma campanha intensa de conscientização do motorista, do motoqueiro e do ciclista.