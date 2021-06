Segunda vítima de atentado a tiros em borracharia de Umarizal, morre no HRTM

O crime aconteceu na manhã desta quinta-feira (17). Um homem identificado como Júnior Félix morreu ainda no local. A segunda vítima, identificada como Luiz Paulo, ainda chegou a ser socorrida para o HRTM, em Mossoró, mas morreu após dar entrada na unidade de saúde. A PM informou que o homem que seria o alvo do atirador era Júnior Félix e que Luiz estava apenas no local e hora errados.