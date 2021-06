Zico envia mensagem de solidariedade a família de Schneider em Mossoró

Schneider além de fã da banda The Beatles, tinha uma outra paixão, o time do coração, Flamengo, e mais ainda do grande ídolo dos rubro-negros, Arthur Antunes Coimbra, o Zico (FOTO). E foi essa paixão levou Karlo a homenagear Zico dando ao terceiro seu filho o mesmo nome do seu ídolo, Arthur. Ao saber dessa homenagem, Zico, que está no Japão, gravou um vídeo com mensagens para a família de Schneider que ficou bastante emocionada com a atenção do ex- jogador.

A família do mossoroense Karlo Schneider, que morreu vítima da Covid-19 em março deste ano, além de estar mobilizando o Brasil inteiro em buscas das cartas que deixou para sua filha Bárbara, como forma de presente para quando ela completasse 15 anos, vem também recebendo muitas homenagens depois que a história foi mostrada no programa Fantástico a nível nacional.

Família procura carta escrita por vítima da Covid como presente para a filha ao completar 15 anos

Schneider além de fã da banda The Beatles, tinha uma outra paixão, o time do coração, Flamengo, e mais ainda do grande ídolo dos rubro-negros, Arthur Antunes Coimbra, o Zico. E foi essa paixão levou Karlo a homenagear Zico dando ao terceiro seu filho o mesmo nome do seu ídolo, Arthur.

Ao saber dessa homenagem, Zico, que está no Japão, gravou um vídeo com mensagens para a família de Schneider que ficou bastante emocionada com a atenção do ex- jogador.

Alcione Araújo, esposa de Schneider, disse que ficou emocionada com a homenagem do grande ídolo do seu esposo.



“Em 2018 eu enviei uma email para a equipe de Zico, tentando uma mensagem dele para Schneider, no dia de seu aniversário. Não consegui na época. Hoje receber esse vídeo, é inexplicável. Schneider merece demais, cada homenagem, cada gesto de amor e carinho” diz Alcione.

Sobre as cartas da filha Barbara, deixadas por Schneider, Alcione disse que três pessoas entraram em contato após a divulgação da história e disseram que compraram discos vendidos por ele.

“Uma das pessoas disse que o material está na casa de praia, que está fechada, em São Paulo. Vai enviar um funcionário para verificar. Esse foi o senhor que afirmou ter encontrado uma carta, a um tempo atrás. Outro está viajando e com suspeita de Covid, estamos aguardando. E o terceiro comprou um lote de meu esposo e não abriu ainda. Mas também está viajando, estamos aguardando” afirma.

Alcione disse que tem esperança que as cartas serão encontradas e Bárbara vai poder enfim rever o presente deixado por seu pai, do jeito que foi planejado por ele. “Temos muita fé que vamos encontrar, e dar esse presente para Bárbara” finaliza.