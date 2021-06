Brasil bate recorde com aplicação de 2.561.553 doses de vacinas contra a covid-19 em 24h

O resultado, registrado nesta quinta-feira (17), o melhor desde o início da campanha de vacinação, foi divulgado por meio da plataforma Localiza Sus, abastecida com informações repassadas pelos estados. Até ontem, mais de 60,38 milhões de brasileiros já tinham tomado a primeira dose do imunizante e cerca de 24,03 milhões as duas doses, superando 84,1 milhões de doses aplicadas.