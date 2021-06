Brasil recebe primeiras doses de vacinas da Pfizer via consórcio Covax Facility

O Brasil recebeu neste domingo (20) o primeiro lote de vacinas da Pfizer contra a Covid-19, por meio do consórcio Covax Facility. No total, foram entregues 842 mil doses que chegaram por volta das 16h15 no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

As doses serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações (PNI), do Ministério da Saúde, e a forma de distribuição dos imunizantes ainda não foi informada.

Segundo a representante da Pfizer no Brasil, as doses que chegaram neste domingo vieram do laboratório da Bélgica, onde são produzidas algumas das vacinas da farmacêutica norte-americana.

O Ministério da Saúde emitiu uma nota, após a chegada dos imunizantes, destacando que o Covax prevê a entrega de 42,5 milhões de doses até o fim deste ano.

"O avião trazendo 842,4 mil doses da Pfizer/BioNTech pousou no Aeroporto de Viracopos (SP) agorinha! Esse é o primeiro lote da farmacêutica que desembarca no País oriundo da aliança liderada pela OMS e outros parceiros. Lembrando que o contrato do Brasil com a Covax prevê 42,5 milhões de doses de vacinas Covid-19 de diferentes laboratórios até o fim de 2021", afirmou a pasta.

Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil já recebeu e distribuiu mais de 5 milhões de doses adquiridas via consórcio global.

O Covax Facility é um consórcio internacional sob supervisão da Organização Mundial da Saúde (OMS) e a Aliança Mundial para Vacinas e Imunização (Gavi), que visa facilitar a distribuição de doses de vacinas entre os países.