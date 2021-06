Lula é absolvido de processo por corrupção relacionado à operação Zelotes

A decisão, tomada nesta segunda-feira (21), é do juiz federal Frederico Botelho de Barros Viana, da 10ª Vara Federal do Distrito Federal. A acusação era de que Lula teria editado uma medida provisória para favorecer empresas do setor automotivo em troca de recebimento de propina. Na decisão, o juiz federal do DF afirma que o próprio MP apontou à Justiça a falta de provas para justificar uma condenação no caso.