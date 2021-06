[VÍDEO] Câmeras de segurança mostram suspeitos de homicídio ocorrido em Mossoró

O vídeo foi divulgado pela Polícia Civil a fim de que a população possa ajudar a identificar os suspeitos do homicídio de João Paulo Belarmino da Costa, ocorrido no bairro do Alto de São Manoel, em Mossoró, no dia 23 de abril de 2021. Qualquer informação que possa levar aos suspeitos podem ser repassadas por meio do 181 e do número da Delegacia de Homicídios de Mossoró (DHM): (84) 98118-1478. A fonte não precisa se identificar.