Assembléia Legislativa aprova retomada da CPI da Arena das Dunas. Ex-governadora Rosalba Ciarlini é a principal investigada neste caso. O prejuízo para os cofres públicos, com o contrato assinado com o grupo gestor do Arena das Dunas, durante a gestão da mossoroenses passa de R$ 100 milhões.

Durante a sessão plenária híbrida desta quarta-feira (23), a Assembleia Legislativa aprovou o requerimento do Deputado Kelps Lima (Solidariedade), que solicita a retomada das investigações da CPI da Arena das Dunas, que tem a ex-governadora Rosalba Ciarlini como principal suspeita de ter se beneficiado com os recursos públicos.

A CPI investiga o contrato firmado entre a empresa Arena das Dunas Concessões e Eventos S/A, que gerencia a Arena das Dunas, e o governo estadual. Através deste contrato, o Governo do Estado, na gestão Rosalba, repassa mensalmente mais de R$ 10 milhões todo mês, por 11 anos. Depois de 11 anos, o repasse baixa para R$ 2,7 milhões por mês por mais 3 anos.

Veja mais

Auditoria aponta dívidas de concessionária responsável pelo contrato Arena com o Estado

De acordo com o presidente Ezequiel Ferreira, a retomada da CPI irá ocorrer com a contagem dos dias já trabalhados quando a CPI foi aberta, ainda no ano passado, mas posteriormente suspensa devido à impossibilidade de condução dos trabalhos durante a pandemia, uma vez que a Casa estava funcionando somente no sistema remoto.



Outra mudança será o ingresso do deputado Kelps, substituindo o ex-deputado e agora prefeito de Mossoró Allyson Bezerra. “Está na hora de retomar esse assunto”, afirmou Kelps. Ao final dos repasses, o Governo do Estado vai ter desembolsado cerca de R$ 1,5 bilhão de reais, num contrato que não existe qualquer retorno ao povo do Rio Grande do Norte.

Por 13 a 12, CPI do Arena das Dunas foi suspensa