180 candidatos participam do Exame de Aptidão Física da PRF, em Natal

A Polícia Rodoviária Federal realizou, no último domingo (20/06), a Operação Concurso PRF – Etapa 2, em todo o Brasil, com a finalidade de supervisionar e fiscalizar a segunda etapa do concurso para provimento de 1500 vagas para o cargo de Policial Rodoviário Federal.

Em Natal, o exame de aptidão física aconteceu no CAIC – Centro de Atenção Integrada à Criança, no bairro de Lagoa Nova, e participaram cerca de 180 candidatos. Essa fase do concurso possui caráter eliminatório e é composta de cinco testes: flexão em barra fixa; shuttle run (ir e vir); impulsão horizontal; flexão abdominal e corrida de 12 minutos.

A seleção para o cargo de Policial Rodoviário Federal é dividida em duas partes, a primeira é composta de 6 fases: prova objetiva e prova discursiva, exame de aptidão física, avaliação psicológica, apresentação de documentos, avaliação de saúde e avaliação de títulos.

A segunda corresponde ao Curso de Formação Policial (CFP) que é realizado na Universidade Corporativa da Polícia Rodoviária Federal (UniPRF), em Florianópolis/SC, no qual são realizadas provas teóricas e práticas, de caráter eliminatório e classificatório.

A próxima fase a ser supervisionada e fiscalizada pela PRF é a avaliação psicológica.