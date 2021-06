Lote com mais 300 mil doses de vacinas da Janssen chegam ao Brasil

As unidades, com aplicação em dose única, reforçam o Plano Nacional de Imunização e se juntam a mais 1,5 milhão que chegaram na terça-feira (22). As vacinas são parte de um contrato para 38 milhões de doses entre o Governo Federal e a Janssen. A previsão inicial era de que os imunizantes fossem entregues a partir de outubro deste ano, mas foram adiantadas pelo laboratório.